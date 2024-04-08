Израиль ликвидировал командующего сил «Радван» в «Хезболле»

Истребители ЦАХАЛ ликвидировали командующего сил «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеда Хассина в Южном Ливане.

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Об этом армия Израиля информирует в Telegram.

Как сказано в заявлении, истребители ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Али Ахмеда Хассина, который командовал силами «Радван» в движении «Хезболла».

Уточняется, что он был ответственным за осуществление «терактов против мирных жителей Израиля».

Ранее израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в районе города Баальбек.