Украинское командование планирует перебросить под Часов Яр 3-ю штурмовую бригаду "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет "Военный обозреватель".

Отмечается, что по планам Киева, неонацисты должны сдержать продвижение российской армии.

Ранее подполье сообщало о большом числе "азовцев" в Харькове, однако позднее они были, вероятно, переброшены в зону боевых действий.

По мнению западных наблюдателей, российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город.

Отмечалось, что российские военные скорректировали тактику наступления на Часов Яр и начали применять "огневой вал", непрерывно нанося удары по обнаруженным укрепрайонам и местам переброски подкреплений ВСУ.

Также стало известно, что украинские военные отошли из первых домов Часова Яра.