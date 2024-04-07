"ВО": Киев намерен бросить против ВС РФ под Часов Яр полк "Азов"
Украинское командование планирует перебросить под Часов Яр 3-ю штурмовую бригаду "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет "Военный обозреватель".
Отмечается, что по планам Киева, неонацисты должны сдержать продвижение российской армии.
Ранее подполье сообщало о большом числе "азовцев" в Харькове, однако позднее они были, вероятно, переброшены в зону боевых действий.
По мнению западных наблюдателей, российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город.
Отмечалось, что российские военные скорректировали тактику наступления на Часов Яр и начали применять "огневой вал", непрерывно нанося удары по обнаруженным укрепрайонам и местам переброски подкреплений ВСУ.
Также стало известно, что украинские военные отошли из первых домов Часова Яра.