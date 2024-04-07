Дроны ВСУ атаковали ЗАЭС

Прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик, разгружавший продукты, сообщается в Telegram-канале станции.

"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до атаки дрона на этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом. Еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы".

"Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС", - сообщается в Telegram-канале.

Как отметила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, сотрудники станции и находящиеся там эксперты МАГАТЭ не пострадали.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.