Военный эксперт объяснил, почему Залужный не сможет устранить Зеленского

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине, рассказал NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он объяснил, что Залужный находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки.

Бывший главком ВСУ сейчас выполняет роль посла в Британии. И он там связан по рукам и ногам. Лондон занимается кураторством на Украине, обеспечением ВСУ оружием, и Залужный является связующим звеном во всех этих процессах. И ему некогда заниматься всякими интригами. И даже если бы он захотел, то не смог, так как находится под четким контролем британских спецслужб. Уверен, что за ним давно ведется наблюдение 24 часа в сутки, семь дней в неделю, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что новости о смене власти на Украине и возможном военном перевороте распространила западная пресса. Он призвал не вестись на фейковую информацию и сосредоточиться на том, что происходит на фронте.

Не нужно вестись на сообщения западной прессы о том, что окружение Зеленского им недовольно или что Залужный представляет для него угрозу. Всю политическую элиту Украины контролируют США, жестко и четко. И кандидатура Зеленского их полностью устраивает, так как он говорит и делает все, что от него требуется. Поэтому ожидать военного переворота там не стоит, — добавил Перенджиев.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что не исключает военного переворота на Украине. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.