Полковник Райснер: Российская армия готовится к крупному наступлению

Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, считает полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. Об этом пишет ZDF.

По его словам, украинские военные испытывают давление по нескольким направлениям, а кроме того им не хватает боеприпасов.

Эксперт отметил, что на тактическом уровне российские военные атакуют механизированными соединениями, на оперативном - развернули войска на фронте в 1,2 тысячи километров, чтобы измотать ВСУ, а на стратегическом - пытаются пополнить резервы.

Он считает, что когда закончится весенняя распутица, российская армия начнет масштабное наступление.

Ранее в офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что для Украины наступает критический момент из-за нехватки вооружений и денег. Сам Зеленский говорил, что ВСУ не хватает вооружения для срыва наступления ВС РФ.