Соединенные Штаты предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине, в том числе при помощи предоставления спутниковой разведки с данными военных целей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Кроме этого, Китай поставляет России микроэлектронику, станки для производства танков, оптику и ракетное топливо. Страны также усилили космическое сотрудничество, отмечается в материале.

Как следует из текста, Пекин стремится показать себя нейтральной стороной в конфликте на Украине, однако он установил «глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин назвали дружбой «без ограничений».

Поддержка Китая Россией в последние месяцы усилилась, подчеркнули собеседники агентства.

США пригрозили Китаю серьезными последствиями за помощь России на Украине

До этого заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин готов предоставить все необходимые условия для переговоров России и Украины.