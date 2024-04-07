В США указали на «последнюю битву» главы НАТО

Генеральный секретарь НАТО, который в 2024 году покинет занимаемую должность, совершает «последний рывок» по укреплению международной поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет The Hill.

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Речь идет о создании фонда НАТО по поддержке Украины в €100 млрд, что означает принятие альянсом лидерства по помощи Киеву, говорится в тексте.

«Идеи, предполагающие, что Европа будет играть более ведущую роль в вопросах своей безопасности, основаны на тревоге, что США могут оказаться менее надежными в качестве будущего партнера», — отмечается в материале.

По словам бывшего сотрудника Пентагона Джима Таунсенда, такое развитие событий может означать «защиту от Трампа», который избирается на пост президента США.

До этого американский военный аналитик Джон Дени не исключил, что после 75 лет своего существования НАТО может исчезнуть.

Эксперт выразил беспокойство изменением политики Соединенных Штатов в отношении Североатлантического альянса и Европы, допустив, что после президентских выборов могут произойти «коренные перемены» в отношении НАТО.

Ранее в Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО.