Подполье: ВС России уничтожили иностранную систему ПВО зенитного типа
ВС России в районе харьковского аэропорта уничтожили иностранную систему ПВО зенитного типа, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедева со ссылкой на источники.
Об этом пишет РИА Новости.
«Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа», — отметил он.
По его словам, ПВО детонировала, но не ракетами.
Ранее пророссийское одесское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть ВСУ в посёлке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой.