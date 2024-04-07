ВС России в районе харьковского аэропорта уничтожили иностранную систему ПВО зенитного типа, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедева со ссылкой на источники.

Об этом пишет РИА Новости.

«Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа», — отметил он.

По его словам, ПВО детонировала, но не ракетами.

Ранее пророссийское одесское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть ВСУ в посёлке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой.