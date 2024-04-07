Израиль назвал число погибших военных в Газе

По меньшей мере 600 военных ЦАХАЛ погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа.

Об этом заявили в Армии обороны Израиля.

Как передаёт РИА Новости, не менее 600 солдат ЦАХАЛ погибли с 7 октября 2023 года. При этом количество военных, погибших с начала наземной операции Израиля в Газе, составило 256.

Позже в армии заявили ещё о четырёх погибших израильских военнослужащих в секторе Газа.

В ЦАХАЛ уточнили, что ликвидировали более 12 тыс. «террористов» на территории Газы.

Ранее Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 33 137.