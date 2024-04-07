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Кулеба признал, что российские авиабомбы уничтожают украинские позиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

Кулеба признал, что российские авиабомбы уничтожают украинские позиции
© globallookpress.com
"[Солдаты ВСУ] массово и, я бы даже сказал, рутинно атакованы управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", - сказал он в комментарии газете Financial Times.

Кулеба добавил, что от управляемых бомб "невозможно скрыться", а единственный способ противодействия им - сбить бомбардировщик. По его словам, Киев сможет получить истребители F-16, которые якобы могли бы улучшить ситуацию в воздухе, не ранее середины лета.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. 3 апреля Кулеба заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву даже 5-7 ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок. 4 апреля он пообещал "испортить вечеринку" в честь 75-летней годовщины основания НАТО вопросами о Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский же теперь сообщил, что Украина хочет получить 25 ЗРК Patriot.

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