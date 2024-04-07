Кулеба признал, что российские авиабомбы уничтожают украинские позиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

"[Солдаты ВСУ] массово и, я бы даже сказал, рутинно атакованы управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", - сказал он в комментарии газете Financial Times.

Кулеба добавил, что от управляемых бомб "невозможно скрыться", а единственный способ противодействия им - сбить бомбардировщик. По его словам, Киев сможет получить истребители F-16, которые якобы могли бы улучшить ситуацию в воздухе, не ранее середины лета.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. 3 апреля Кулеба заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву даже 5-7 ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок. 4 апреля он пообещал "испортить вечеринку" в честь 75-летней годовщины основания НАТО вопросами о Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский же теперь сообщил, что Украина хочет получить 25 ЗРК Patriot.