В США допустили роспуск НАТО

Американский военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени заявил, что по прошествии 75 лет НАТО может исчезнуть. Об этом он высказался в интервью Pravda.

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Дени подчеркнул, что его беспокоят серьезные изменения в действиях США по отношению к Европе и к НАТО. Он допустил, что после избрания нового американского лидера произойдут «коренные перемены».

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием», — отметил он.

Ранее в США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО. Американские и канадские аналитики считают, что роспуск блока станет лучим решением.

Альянс был основан 4 апреля 1949 года, в его состав в тот момент входили 12 стран.