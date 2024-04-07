Спецоперация на Украине 7 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 апреля 2024 года.

Ракеты ОТРК «Искандер» доработали с учетом технологических вызовов СВО

Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха Олег Рязанцев признался, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» улучшили специально под вызовы специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

По его словам, комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО. Он считает, они быстро и качественно справились с задачей.

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами

Никитовский район Горловки подверглся обстрелу кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован после 00:00 мск. Всего со стороны населенного пункта Дзержинск было выпущено четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.

Одесские подпольщики обесточили воинскую часть ВСУ

Подпольное движение в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть армии Украины и производство беспилотников в Хлебодарском. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-одесситов, пишет РИА Новости.

«В результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко», — признался он.

Подпольщик добавил, что основной целью было обесточить военную часть в Авангарде и цех, где шло производство БПЛА.