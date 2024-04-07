В Херсонской области раскрыли последствия для украинцев за отказ идти на фронт

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов раскрыл последствия для украинцев за отказ идти на фронт. По его словам, не желающим воевать гражданам угрожают расправой над семьями, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что в Николаевской области тех, кто отказался служить после падания в территориальный центр комплектования (ТЦК), помещают в колонию №83 в Константиновке Арбузинского района.

«Там их подвергают избиениям, унижениям и в качестве крайнего аргумента угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — сказал Барбашов.

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Он добавил, что призывают в основном жителей юга Украины из сельской местности.

Ранее командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый рассказал, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили покидать позиции в Новомихайловке под угрозой расправы с семьей.