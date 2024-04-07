Стало известно об обесточенной военной части ВСУ под Одессой

Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив украинскую военную часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Авангард, а также производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой. Об этом рассказал координатор николаевского под подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Он сослался на подполье в Одессе. «В Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко», указал военный. Лебедев считает, что основной целью было обесточить военную часть в Авангарде и цех, где шло производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарске.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов ВСУ с помощью беспилотников.