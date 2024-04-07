В России рассказали о бесполезности БМП «Азовец»

Тяжелая боевая машины пехоты (БМП) «Азовец», которую нашли в зоне проведения спецоперации российские военнослужащие, оказалась бесполезной на поле боя. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Он был одним из разрекламированных примеров "чудо-оружия", которое нацбатальон "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) собирался использовать в ходе боевых действий. Говорилось о том, что бронемашина создана по современным технологиям, что она якобы неубиваемая. Затем сведения о ней пропали, на линии боевого соприкосновения мы ее обнаружили только сейчас. По некоторым данным, она не просто исчезла из поля зрения средств массовой информации, а ее спрятали», — сказал он.

По словам эксперта, при изучении конструкции украинской БМП стало понятно, что машина, которая выглядела «грозно», никак себя не проявила в ходе боевых действий.

БМП «Азовец» создали в единственном экземпляре на шасси советского танка Т-64. Машина получила пулеметы, дымовые гранатометы и автоматические пушки ГШ-23. Защищенность БМП обеспечивала динамическая защита «Нож», а обзор — камеры от домофона.

Ранее в апреле представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат сообщил, что российские военные нашли пропавшую ранее бронемашину «Азовец». На расположение закопанной БМП бойцам Вооруженных сил России указали местные жители.