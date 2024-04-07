Во Франции заявили о послании РФ Западу с помощью ракет «Циркон»

Использование российскими войсками гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало посланием Западу. К такому выводу пришел обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун, передает РИА Новости.

Он считает, что применение этих снарядов стало некой демонстрацией силы со стороны России.

«Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot», — написал Хессун.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»: уникальная и неуязвимая

Журналист указал, что новые гиперзвуковые ракеты можно считать частью российской системы по стратегическому сдерживанию Запада. Кроме того, наступательный потенциал российской армии на Украине значительно повысили и неуловимые для традиционной ПРО «Цирконы». Хессун считает, что демонстрацией оружия Москва усиливает военное давление на Киев.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что армия России за неделю нанесла 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском НПО машиностроения, ее дальность — 1000 километров, она может развивать скорость в девять Махов.