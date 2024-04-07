В Киеве заявили, что Украина вскоре истощит запас ракет ПВО

Украина вскоре может истощить запас ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), если Запад не активизирует поставки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, на сегодняшний день у Украины есть запас ПВО. Однако, если необходимость их использования сохранится такой же, как в течение последнего месяца, ракет будет не хватать.

"Нам может не хватить ракет, и партнеры это знают. Мы подсчитали, в какие даты нам нужны эти ракеты, мы знаем, сколько в среднем мы тратим за сутки, и такие процессы надо ускорить. Это все стоит денег. Если в начале войны мы рассчитывали только на помощь, то сейчас мы рассчитываем и на свои контракты. Мы отдельно стали работать со многими странами, не дожидаясь помощи, за деньги через разные направления, разные договоренности, открытые, закрытые. У нас пошли кое-какие поставки оружия, и артиллерии, и противовоздушной обороны. Такая жизнь. Вроде бы все нас любят, но деньги есть деньги", - сказал он в интервью единому украинскому телемарафону.

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Зеленский также заявил, что Украина разрабатывает отечественное оружие против корректируемых авиационных бомб, однако деталей не раскрыл.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. 3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву даже 5-7 ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок. 4 апреля он пообещал "испортить вечеринку" в честь 75-летней годовщины основания НАТО вопросами о Patriot. Зеленский же теперь сообщил, что Украина хочет получить 25 ЗРК Patriot.