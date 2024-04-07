МО РФ рассказало о подвиге прапорщика, уничтожившего два беспилотника ВСУ

Минобороны РФ рассказало о подвиге гвардии старшего прапорщика Ивана Космина, который сбил один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), а второй беспилотник подавил при помощи антидронового ружья.

"В ходе выполнения задачи автомобиль Ивана попал в поле зрения двух ударных беспилотников противника. Обнаружив вражеские дроны, Иван дал команду увести автомобиль в густую лесополосу для сохранения жизни и здоровья личного состава, а также сохранения работоспособности военной техники. Спрятав транспорт в лесополосе, гвардии старший прапорщик Космин сменил позицию и подавил один летящий БПЛА при помощи противодронового ружья, а второй уничтожил с помощью стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда Космин убедился в отсутствии каких-либо угроз личному составу и технике, то он продолжил движение, успешно и без потерь выполнив поставленную задачу.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о младшем сержанте Николае Муравском, который действовал в составе экипажа ПТРК на одном из напряженных участков фронта. Муравский обнаружил выдвижение техники противника в направлении позиций войск РФ.