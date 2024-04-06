Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

Министерство вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году, сообщает Tribune.

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В январе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что они будут поставлять Украине по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего года.

«После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц», — говорится в журнале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею лидера Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины. Политик отметил, что обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж.