ВС РФ уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ дамбу через реку Дурная на авдеевском направлении, лишив ВСУ линии снабжения. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Ударом ФАБ уничтожена дамба через реку Дурная в районе н. п. Уманское на Авдеевском направлении», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Они подчеркнули, что через дамбу осуществлялось перемещение резервов и снабжение украинской армии.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Также, по его словам, ВС РФ атаковали позиции ВСУ на базе отдыха в этой же области.