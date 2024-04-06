На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено по резервной линии «Феросплавная-1» 330 кВ. Об этом сообщили представители атомной станции, передает РИА Новости.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — заявили на ЗАЭС.

Линию заработала в 18:09 мск.

Энергия поступает на станцию по двум высоковольтным линиям: 750 кВ «Днепровская» и 330 кВ «Феросплавная -1».

В четверг утром на станции отключили линию «Ферросплавная-1». Радиационный фон при этом не изменился.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент свидетельствует о рисках для ядерной безопасности из-за украинского кризиса.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в «холодном останове», один — в «горячем».