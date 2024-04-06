ВС РФ контролируют около 34 населенных пунктов в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские Вооруженные силы контролируют порядка 34 населенных пунктов в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день количество освобожденных населенных пунктов остается тем же. Это около 34. Почему говорю «около»? Потому что очень много населенных пунктов, которые освобождены, находятся под контролем Вооруженных сил России — это так называемая серая зона и практически нигде в этих населенных пунктах люди не проживают», — сообщил Ганчев.

При этом он добавил, что власти региона помогают жителям освобожденных российскими военными населенных пунктов.

До этого сообщалось, что склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в Харькове и был уничтожен российскими солдатами, использовался для хранения снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. По данным агентства, в ночь на 6 апреля бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по украинскому складу с боеприпасами в Харькове. Российские войска успешно выполнили задачу, поразив заданную цель.