ВС РФ нанесли удары по заводу «Прогресс» в Запорожье

Российские военные нанесли удары по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро «Ивченко-прогресс», задействованным корпорацией «Мотор сич» в ремонте и производстве военной техники на территории Запорожья, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

Политик пояснил, что в результате повреждены ремонтные цеха с военной техникой ВСУ. Кроме того, добавил он, ВС РФ нанесли удар по территории завода «Автозаз».

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

«Сегодня утром с 5:30 до 6:00 в областном центре и населенном пункте Разумовка нашей армией были нанесены точные удары по военным объектам и предприятиям, используемым [ВСУ] для ведения боевых действий», — пояснил Рогов.

По его данным, снаряды попали по открытой площадке хранения техники. Он уточнил, что с высокой долей вероятности под площадкой был поражен подземный бункер.

Рогов заметил, что в пригороде Запорожья также было накрыто сосредоточение украинских военных.