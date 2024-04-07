Сырский начал проверку после попытки вручить повестку украинскому журналисту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале служебной проверки по факту попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату.

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Шульгат опубликовал расследование о "королевской недвижимости" генерала СБУ Ильи Витюка. После этого сотрудники ТЦК попытались вручить повестку журналисту, когда он пришел в магазин.

По видео с камер наблюдения журналисты установили, что сотрудникам военкомата раздавал указания и показал на Шульгата мужчина в гражданской одежде. Украинские СМИ пишут, что это был сотрудник СБУ.

Как сообщает РИА Новости, Сырский заявил, что осуждает "случаи нарушений" со стороны военных должностных лиц. Он поручил провести служебную проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.