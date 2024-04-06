Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российский военные в ночь на субботу, 6 апреля, нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по площадкам, которые осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА.

Кроме того, были поражены военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников.

Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили также две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

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Силы ПВО за сутки сбили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», констатировали в пресс-службе.