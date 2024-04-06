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Полковник высказался о возможности усилить украинскую систему ПВО

У Украины практически нет возможности усилить свою противовоздушную оборону (ПВО), даже с учетом помощи западных союзников, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился, что Киев способен изменить эту систему защиты.

Полковник высказался о возможности усилить украинскую систему ПВО
© Lenta.ru
Решать проблемы о ходе боевых действий, которые он требует от Запада, невозможно «Что такое противовоздушная оборона? Это сложная система уровней и подчиненности. Есть ближняя ПВО, есть средняя, есть дальняя ПВО. Чтобы прикрыть полностью Украину, нужно разработать принципиально схему прикрытия государственных объектов, объектов инфраструктуры, и для этого развернуть систему ПВО, которой у Украины нет. Даже если Запад предоставит три-четыре батареи Patriot, этим можно прикрыть или город Львов, или город Киев, прикрыть Украину невозможно. Для этого необходимы годы работы и годы системного обеспечения. Это целый комплекс разработок и целый комплекс систем», — высказался он.

По мнению Матвийчука, у западных стран нет достаточного количества техники, чтобы защитить воздушное пространство всей территории республики от атак.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить систему ПВО страны. По его словам, европейским политикам необходимо принять несколько политических решений, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Он назвал неприемлемым бездействие союзников.

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