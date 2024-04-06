Российские военные поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где украинские войска готовятся принять западные истребители F-16. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Также он указал на возможное попадание по месту расположения западных и украинских военных пилотов, передаёт РИА Новости.

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«На данный момент больше склоняются к тому, что прилетело в общежитие, где останавливался летный состав, в том числе иностранный», — добавил Лебедев.

Ранее подполье заявило об ударе ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова.