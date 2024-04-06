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В МО РФ назвали число уничтоженных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны уничтожила минувшей ночью десять снарядов реактивной системы залпового огня над Белгородской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В МО РФ назвали число уничтоженных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
© РИА Новости

Снаряды принадлежали реактивной системе залпового огня Vampire производства Чехии.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, пострадавших при обстреле нет. Однако повреждены семь многоквартирных и один частный дом.

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