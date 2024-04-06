В МО РФ назвали число уничтоженных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны уничтожила минувшей ночью десять снарядов реактивной системы залпового огня над Белгородской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Снаряды принадлежали реактивной системе залпового огня Vampire производства Чехии.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, пострадавших при обстреле нет. Однако повреждены семь многоквартирных и один частный дом.