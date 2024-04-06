Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине.

"В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", - сообщает оперативное командование польских ВС.

Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации", пишет РИА Новости.

Польша ведет подготовку к битве с российскими беспилотниками

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный американский экономист Джеффри Дэвид Сакс заявил, что новый пакет военной помощи Киеву приведёт лишь к огромным потерям ВСУ и лишит Украину территорий.