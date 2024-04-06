Армия России организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника в отставке, бывшего сотрудника разведслужбы Швейцарии Жака Бо.

По его словам, это обеспечивает ее преимущество в зоне проведения спецоперации. Эксперт указал, что у российской стороны есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет армию и систему вооружений в одно целое. Это дает преимущество над Украиной.

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Даже при сходных характеристиках отдельных единиц техники, используемой вооруженными силами разных стран, основным фактором является способность армии заставить их работать вместе. Полковник выразил сомнение, что даже Североатлантический альянс может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск.

Офицер также указал, что Вооруженные силы Украины существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй технику, поставляемую Западом из разных стран, так как такую разную технику гораздо сложнее объединить в слаженно работающую систему, что негативно сказывается на эффективности ведения боевых действий со стороны Киева.