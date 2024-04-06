ВС России поразили вокзал в Никополе

Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области.

"Подполье города Никополь сообщает о сильном взрыве после прилета "Герани" в стороне ж/д вокзала. Есть погибшие и пострадавшие среди военных. Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад", - сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных Киеву Херсоне, частях Запорожской области и ДНР.