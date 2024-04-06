В Харькове произошли повторные взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

«Харьков — снова взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала.

В городе продолжает звучать воздушная тревога.

СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове

Ранее 6 апреля мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове произошло несколько взрывов. Такж о мощном взрыве сообщалось 5 апреля. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.