Пентагон рассказал об операциях против ИГ*

Власти Соединенных Штатов за первый квартал текущего года провели 94 операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Центральное командование.

Вместе с партнерами по борьбе было ликвидировано 18 боевиков и задержано 63.

Как отмечается, 66 операций прошли на территории Ирака, 28 - на территории Сирии.

Командование указало, что в этих странах находится около 2,5 тысяч боевиков ИГ.

* Запрещенная в России террористическая организация