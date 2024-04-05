Иран готовит удар возмездия дронами и ракетами по Израилю

США и Израиль уверены, что Иран готовится к нанесению ударов возмездия за нападение на его консульство в Дамаске, где погибли офицеры КСИР. По оценкам американской разведки, ответный удар может быть нанесён с помощью комбинации роя дронов и крылатых ракет. Такие данные приводит телеканал CBS.

Чиновники, на которых ссылаются журналисты, не знают примерных сроков и цели ударов, однако пропорциональным ответом на атаку в Дамаске был бы «удар по израильскому дипломатическому объекту», говорится в сообщении. Источники полагают, что удары могут быть нанесены на текущей или на следующей неделе.

Также телеканал отмечает, что по-прежнему неясно, откуда могут быть запущены дроны и ракеты — из Ирака, Сирии или с территории самого Ирана.

В Белом доме ранее заявили, что обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесён удар с воздуха.

Как сообщил Axios, израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран может атаковать Израиль. На этом фоне израильские власти решили приостановить работу 28 своих дипломатических миссий по всему миру.