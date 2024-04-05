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В Азербайджане заявили о передвижении армянской армии к границе

Подразделения армянской армии движутся по направлению к границе двух стран, сообщили вечером 5 апреля азербайджанские СМИ.

В Азербайджане заявили о передвижении армянской армии к границе
© mil.am
«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии», - пишет портал Axar.az.

Утверждается, что Ереван сосредотачивает войска в направлении Зангезура на юге страны. Реакции армянской стороны на сообщения азербайджанских СМИ пока нет.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об угрозе новой войны с Азербайджаном, если Ереван не уступит Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов, передает «Радиоточка НСН».

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