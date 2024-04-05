В Баку сообщили, что Армения усиливает группировку на границе между странами

В азербайджанских СМИ появилась информация о движении вооруженных сил Армении в направлении границы с Азербайджаном. Отмечается также, что наблюдается активное скопление военной техники.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении — прим. URA.RU)», — пишут СМИ Азербайджана, передает РИА Новости.

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Ранее в Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на Нахчыванском направлении, передает «Царьград». В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций.