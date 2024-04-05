В Телеграм-канале "Аналитическая служба Донбасса" опубликовали заявление о создании в рядах ВС России французского отряда "Нормандия-Неман".

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С такой инициативой выступил гражданин Франции, доброволец Сергей Мюнье, воюющий на Донбассе с 2014 года. Вначале он обратился к "французам и французскому правительству и агентам пропаганды, которые освещают этот конфликт" и рассказал об истинных предпосылках СВО. А затем пояснил причины формирования нового отряда.

"Сегодня особый день, поскольку мы отмечаем день создания подразделения "Нормандия-Неман", состоящего из французских летчиков и советских инженеров, которые воевали во время Второй мировой войны. Именно в духе дружбы и сотрудничества между свободными народами эти французы сражались на Восточном фронте против немецкого врага. Точно также у нас действует подразделение пилотов БПЛА, в котором есть французы. Они приехали сюда не для того, чтобы служить какому-то режиму, как утверждают на Западе, или из-за жажды выгоды, а прежде всего для того, чтобы служить интересам Франции и Европы. Эти добровольцы знают, что во Франции могут быть последствия из-за их участия. Вот поэтому мы не показываем их лица. Их целью является защита тех ценностей, на которых когда-то основывалась Европа".

Остановился в своем обращении Сергей Мюнье и на заявлении президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

"Это решение может стоить жизни многим французским солдатам", - подчеркнул доброволец.

Добавим, что раньше Сергей Мюнье служил во французской армии. В 2014 году командование предложило ему взять отпуск и поехать на Украину инструктором в нацбатальоны ВСУ. Он взял отпуск, но только отправился на Донбасс в ополчение, где и служит по сей день. Во Франции на него завели уголовное дело.