В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны Приднестровья в 6 км от приднестровско-украинской границы, целью удара была радиолокационная станция, заявило Министерство государственной безопасности непризнанной республики. RT на русском

«Сегодня в 14:35 (совпадает с мск - прим. ТАСС) дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет», - говорится в сообщении. ТАСС

По факту прилета возбуждено уголовное дело. Газета.Ru