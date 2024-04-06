В Баку заявили об обстрелах позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, что за минувшие сутки подразделения ВС Армении 30 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии на границе двух стран.

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"За минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 5 апреля с 21:55 по 23:20 (с 20:55 по 22:20 мск) с перерывами открывался огонь из стрелкового оружия по позициям сил республики, расположенным в направлении ряда населенных пунктов сопредельных с Арменией Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.