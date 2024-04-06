В Баку заявили об обстрелах позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, что за минувшие сутки подразделения ВС Армении 30 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии на границе двух стран.
"За минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
По данным оборонного ведомства, 5 апреля с 21:55 по 23:20 (с 20:55 по 22:20 мск) с перерывами открывался огонь из стрелкового оружия по позициям сил республики, расположенным в направлении ряда населенных пунктов сопредельных с Арменией Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.