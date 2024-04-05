Российские войска нанесли удар по «Мотор Сич» в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, причиной взрывов в Запорожье могли стать «прилеты двух ракет "Искандер-М"».

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«Как минимум, есть попадание по промплощадке "Мотор-Сич"», — добавил Рогов.

Он отметил, что на предприятии производят авиадвигатели Аи-450, комплектующие для беспилотников, двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также делают ремонт боевой техники ВСУ. После произошедших взрывов было перекрыто движение по улице Иванова, добавил Рогов.