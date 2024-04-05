Руководство США контактирует с Россией на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею нового оружия космического базирования. Об этом заявил помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам. Lenta.ru

«<...> Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», - сказал представитель Пентагона, комментируя прозвучавшие ранее публично утверждения американской администрации о возможности разработки Москвой упомянутого вида оружия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил, что эта тема относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном. Газета.Ru