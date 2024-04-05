Названа особенность подбитого под Авдеевкой Abrams

На танке M1A1SA Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подбили FPV-дронами российские военные, заметили блоки динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Особенность машины назвали в Telegram-канале РИА Новости.

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Отмечается, что изначально поставленные Киеву американские танки и боевые машины пехоты Bradley не имели динамической защиты, но позже появились кадры танков с блоками ARAT на бортовых экранах.

Защита ARAT не помогла машине, которую поразили двумя дронами расчета беспилотников группировки войск «Центр» под Авдеевкой.

В марте военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что в распоряжении Вооруженных сил Украины осталось около 25 из 30 поставленных танков Abrams. Киеву передали танки модификации M1A1 SA с модернизированной системой управления огнем и тепловизионным прицелом второго поколения.

В январе издание The Drive обратило внимание на ролики, демонстрирующие украинские Abrams с динамической защитой. Блок ARAT, разработанный компанией Ensign-Bickford Aerospace and Defense, представляет собой слой взрывчатого вещества, зажатый между двумя металлическими пластинами.