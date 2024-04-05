Генсек НАТО признал неспособность F-16 стать «серебряной пулей» против России

Истребители американского производства F-16 не способны стать для Украины серебряной пулей против российской армии. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Lenta.ru

«Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая изменит всю войну», — подчеркнул Столтенберг. Газета.Ru

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