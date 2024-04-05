ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

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Как сообщается, удары ВСУ пришлись по районам грузового порта и азотно-кислородной станции номер два ЗАЭС. Отмечается, что повреждений критически важной инфраструктуры не замечено.

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры, недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе станции.

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В сообщении подчеркивается, что в результате удара работа АЭС не нарушена, но удары ВСУ могут повлиять на ее дальнейшую эксплуатацию.

4 апреля пресс-служба ЗАЭС заявила об отключении одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Также в пресс-службе ЗАЭС отметили, что все блоки станции остановлены.