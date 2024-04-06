WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах

На фоне острой нехватки боеприпасов командование Вооруженных сил Украины заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».

Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядом, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».

Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.