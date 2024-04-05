На Украине признали факты гибели мобилизованных почти сразу после призыва

Неоднократно украинцы, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибали на передовой почти сразу после призыва. Факты гибели военнослужащих Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Действительно, позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?» — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные случаи должны расследоваться и ответственные лица должны наказываться. По его словам, многие граждане избегают сотрудников территориальных центров комплектования, так как опасаются получить повестку и на следующий день попасть на передовую.

Ранее Дмитрий Лубинец не поддержал идею проводить мобилизацию с 18 лет. При этом он отметил, что не видел соответствующей нормы.