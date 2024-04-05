Военкоры показали оснащение сбитого дрона ВСУ типа «крыло»

Военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ сбили беспилотник типа «крыло» Makeflyeasy Fighter 2430, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Инцидент произошел на Артемовском направлении.

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По данным канала, на дроне установлена камера Sony A7R, которое передает изображение с качеством 4к при 30 FPS. Также БПЛА оборудован контроллером полета Pixhawk.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).