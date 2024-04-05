Норвегия в долгосрочной перспективе может направить войска на Украину для обеспечения тыловой поддержки и обучения украинских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде украинской газете Европейская правда. ТАСС

«Сейчас мы не планируем отправлять войска... С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал он. RT на русском

Он добавил, что при этом у Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта. По его словам, это может привести к мировой войне, а Норвегия этого не хочет. Газета.Ru