ЦАХАЛ уволит совершивших удар по волонтерам в Газе офицеров

Израильская армия назвала атаку на волонтеров гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) серьезной ошибкой, которую нельзя было допустить. Ответственные за этот удар офицеры будут отстранены от должностей, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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Армия Израиля признала, что офицеры приняли волонтеров за участников палестинского движения ХАМАС. К такому выводу пришло расследование. "Произошел серьезный сбой из-за ложной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки, которая противоречит стандартным оперативным процедурам", - заявили в ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что атаку на конвой совершил ЦАХАЛ, и назвал нападение непреднамеренным. "На войне такое случается", - заявил он.

Сотрудники гуманитарной организации, среди которых были граждане Австралии, Великобритании, США, Канады, Польши и Палестины, занимались распределением продуктов питания, прибывшим в осажденный анклав морским путем с Кипра. Ранее под эгидой WCK оттуда прибыло судно с 200 тоннами риса и муки.