Названы причины желания Белоруссии приостановить участие в ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому республика может приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), пишет пресс-служба главы государства. По мнению Минска, действие соглашения ране проигнорировали страны-члены НАТО, что фактически означает прекращение его работы.

Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных Сил, — говорится в заявлении.

Подчеркивается, приостановка действия ДОВСЕ не означает выхода Белоруссии из него. Также заявляется, что пункты положения в 2022 году отказалась сначала Чехия, а затем, в марте 2023 года, и Польша.